شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون بـ"قميص الأهلى" يحتفل بكأس أفريقيا التاسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط المغربى بدر بانون مدافع الأهلى الجديد، صورة تذكارية مع كأس أفريقيا التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء، والذى توج به الفريق بعد تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى نهائى دورى الأبطال،الذى أقيم مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولى.

وأبدى بانون، سعادته الشديدة بتتويج الأهلي، بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك، وقال بانون إنه سعيد للغاية بتتويج النادي الأهلي باللقب، مؤكدًا أنه فخور بالوجود مع اللاعبين في هذه اللحظات، ووعد بانون جماهير النادي الأهلي ببذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وزملائه اللاعبين، من أجل الفوز بكل الألقاب، وأشار إلى أنه يسعى لتحقيق الألقاب مع النادي الأهلي، بعد انتقاله رسميًّا إلى صفوف الفريق.

وفاز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة ، و سجل الأهداف عمرو السولية ومجدى أفشة للأهلى ، و شيكابالا للزمالك، ليتوج الأحمر باللقب الأفريقى التاسع فى مسيرته.