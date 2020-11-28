شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: تعرضت للذبح بعد هدف مصطفى محمد.. ولو كررها 100 مرة لن يسجل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلي، أن مصطفى محمد مهاجم قوي ومميز، مشيداً بإمكانياته الفنية والبدنية.
وقال ياسر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «مصطفى محمد مهاجم قوي لكني تعرضت للذبح بعد هدفه أمام الأهلي في الدوري بقمة الدور الثاني».
وأكمل: «كان هناك توفيق جدا في الهدف ولو تكرر 100 مرة لن تسكن الشباك».
وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة عبر تاريخه على حساب الزمالك.
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