حمدي فتحي: الأهلي يلعب على البطولات وليس مباراة (فيديو)‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل حمدي فتحي، نجم خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا رفقة زميله عمرو السولية عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف. وتداول نشطاء عبر تويتر مقطع فيديو من ملعب القاهرة عقب فوز الأهلي باللقب،قال خلاله حمدي فتحي:«احنا بنلعب على بطولة مش بنلعب على ماتش». ورد السولية على زميله:«إحنا أبطال كل حاجة». وتٌوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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