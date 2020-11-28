شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: موسيماني أبلغني باستمراري في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الشيخ، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن المدير الفني بيتسو موسيماني، قد أبلغه برغبته في الابقاء عليه داخل صفوف الفريق.
وأضاف الشيخ في تصريحات عبر إم بي سي مصر: «موسيماني طلب مني البقاء في الأهلي وأبلغني بحاجته لي داخل القلعة الحمراء».
وأعرب الشيخ عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أنه توقيع تسجيل أفشة هدف الحسم في شباك الزمالك.
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