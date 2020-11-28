شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة ساخنة بين رضا عبدالعال ومروان محسن على الهواء (فيديو) ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقعت مشادة كلامية بين رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق ومدرب فريق طنطا، ومروان محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية على الهواء للأخير في برنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر».

وبدأت المشادة بطلب رضا عبدالعال من مروان بضرورة دخول منطقة جزاء المنافس كي يسجل أهداف.

ورد مروان:«هجيب شيوخ بقى علشان أبقى أجيب اجوال يعني ولا ايه».

وأضاف مهاجم الأهلي في حديثه مع عبدالعال:«كلمني كورة مش تقولي مش بتسجل أهداف، فيه انتقادات مقبولة وفيه هجوم ودايما تقول ما يستحقش يلعب في منتخب مصر».

وأنهى تصريحاته:«هناك أمور لا تصح والهجوم غير مقبول وبيتي يتأثر كثيراً بالهجوم عليّ».

وكان الأهلي قد تُوج برابطة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بملعب القاهرة.