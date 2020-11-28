شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يوجه رسالة لمحمود الخطيب عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاعلامي أحمد شوبير رسالة تهنئة لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي عقب تتويج النادي بلقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020. ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي بتويتر صورة للخطيب وعلق عليها:«بطولة تستحقها بجدارة تتويجاً لمجهودك وعطائك وإخلاصك للأهلي، مبروك يابيبو». وكان الخطيب قد حقق رقماً غير مسبوق وبات أول رئيس للنادي الأهلي يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا لاعباً ورئيساً للنادي. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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