«تستمر الاحزان لسنوات وسنوات».. تعليق ناري من عمرو أديب على خسارة الزمالك أمام الأهلي في «نهائي القرن»

علّق الإعلامي عمرو أديب على خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة. وكتب أديب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": محدش يقولى لعبنا احسن واوحش كل حاجه بتتننسي وبتفضل النتيجه". وأضاف أديب في تغريدته: "بصراحه كانوا لازم يحسبوا جول شيكا بتلاته وكنا خلصنا". واختتم الإعلامي تغريدته بالقول: "مبروك للاهلى وبالتحديد المدرب هو البطل . وتستمر الاحزان لسنوات وسنوات " وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء على ستاد القاهرة الدولي.

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