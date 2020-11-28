"نهائي القرن".. مؤمن زكريا يرفع كأس أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي.. بث مباشر

أحتفل أعضاء النادي الأهلي بفوز الفريق ببطولة دور أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

توج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي.

وبدا الشوط الثاني بالضغط من لاعبي الزمالك علي الأهلي و السيطرة علي الكرة من اجل احراز هدف تقدم مبكر وهجوم ضاغط علي مرمي محمد الشناوي.

وانقذ محمد الشناوي الأهلي من الهدف الأول بعد تسديدة رائعة من مصطفي محمد تصدي لها الشناوي ببراعة بعد جملة رائعة بين بن شرقي و ساسيس و مصطفي محمد.

وواصل لاعبي الزمالك هجومهم الضاغط علي الأهلي و انقذ ياسر ابراهيم هدف مؤكد الزمالك واخرج الكرة الي ركلة ركنية فى الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وانقذ محمود علاء مرمي الزمالك من الهدف الاول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من علي معلول انفرد بها حسين الشحات ولكنه سددها برعونة فى قائم الزمالك الخالي قبل ان يخرجها محمود علاء الي ركلة ركنية.

وأجري جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التبديل الاول للفريق فى الدقيقة 55 بخروج محمود شيكابالا صاحب هدف التعادل ونزول الكونغولي كابونجو كاسونجو.

وأصيب اسلام جابر الظهير الأيسر للنادي الزمالك إصابة قوية أثناء المباراة بعد تدخل عنيف من ابو جبل اثناء انقاذه الكرة العرضية قبل الوصول الي مروان محسن.

وانقذ القائم الأيمن لمحمد الشناوي الأهلي من هدف التقدم للزمالك بعد تسديدة قوية من أشرف بن شرقي من وسط الملعب في الدقيقة 64 من اللقاء.

واجري بيتسو موسيماني التبديل الأول للأهلي فى الدقيقة 66 بخروج جونيور أجاي بعد اصابته و نزول جيرالدو بدلا منه.

وواصل لاعبي الزمالك سيطرتهم علي مجريات اللقاء وسط دفاع صلب من لاعب النادي الأهلي .

وأهدر مدي قفشة فرصة التقدم للاهلي فى الدقيقة 79 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابته مرت بجوار القائم الايمن لمحمد ابو جبل حارس مرمي الزمالك .

واحرز محمد مجدي قفشة هدف التقدم الثاني للاهلي فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء بتسديدة قوية سكنت شباك محمد ابوجبل .

الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية بين الفريقين وتناقل لاعبي الاهلي و الزمالك الكرة في وسط الملعب بحثا عن المساحات ونجح مروان محسن في الوصول الي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 2 من عمر المباراة ولكنه تصرف فيها بطريقة خاطئة واستحوذ عليها دفاع الزمالك بسهولة .

واهدر حسين الشحات فرصة التقدم المبكر في الدقيقة الخامسة بعدما انفرد بمرمي الزمالك ولكن تألق ابو جبل واخرج الكرة الي ركلة ركنية نجح السولية في احراز الهدف الاول للاهلي في الدقيقة السادسة .

واحتفظ لاعبي الاهلي بالكرة في وسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي الزمالك بعد الهدف في محاولة منهم لمعادلة النتيجة و العوة مرة اخري الي اللقاء .

واهدر جونيور اجاي فرصة الهدف الثاني فى الدقيقة 11 من اللقاء بعدما انفرد بمرمي ابوجبل ولكن تباطأ في التسديد ليضغط عليه لاعبي الزمالك وينجحوا في قطع الكرة .

واضاع شيكابالا فرصة التعادل للزمالك في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية تصدي لها الشناوي ببراعة قبل ان يهدر اشرف بن شرقي فرصة هدف التعادل في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الايمن لمحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي .

وسيطر لاعبي الزمالك علي الكرة ومجريات اللقاء و اضاع بن شرقي هدف التعادل مرة اخري بتسديدة قوية من وسط الملعب في الدقيقة 18 ولكنها مرت بسلام علي مرمي الأهلي الذي يحرسة محمد الشناوي .

وانحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين وسط سيطرة من لاعبي الزمالك علي الكرة ولكن بدون خطورة تذكر علي مرمي الأهلي .

واحرز محمود شيكابالا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد مراوغة علي معلول وجونيور اجاي وعمرو السولية بمهارة رائعة وسددها رائعة لتسكن مقص الشناوي .

ودخل الأهلل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي أفشه

خط الهجوم: مروان محسن

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء و محمد عبد الغنى واحمد عيد و اسلام جابر

خط الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسى واحمد سيد زيزو و شيكابالا

خط الهجوم : أشرف بن شرقى و مصطفى محمد

وتواجد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مقصورة استاد القاهرة لمساندة الفريق الأحمر في مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأحمر طالب اللاعب بالتواجد في الاستاد للاحتفال باللقب في حال تتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا ابتعد عن الملاعب في الفترة الأخيرة بسبب مرضه، ويخضع اللاعب للعلاج على أمل العودة للملاعب.