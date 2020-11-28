شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: الأهلى لم يظهر بأفضل مستوى أمام الزمالك رغم الفوز بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بيتسو موسيمانى مدرب نادى الأهلى، أن فريقه لم يقدم مستوى كبير أمام الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا، في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف على استاد القاهرة، وقال موسيمانى خلال حواره مع هانى رمزى في قناة الأهلى: "كان لى حديث مع الخطيب عن الفريق عن مدى أهمية الفوز بين الاهلى والزمالك، وقلت له أننا رأيت آخر مباراتين للاهلى والزمالك والمباراتين الأهلى لعب كويس جدا رغم الهزيمة 3 / 1 ومرة بركلات الجزاء ولكن التاريخ لا يعرف الأداء ولكن النتائج، وقلت للشناوى إحنا كنا وحشين في الشوط الأول وكنا بنلعب من تحت وطلبت من اللاعبين التقدم والضغط من الأمام".

وأضاف موسيمانى: "درسنا الزمالك كويس جدا ولكن بعد الشوط الأول شعرت أننا لم نشاهد الزمالك من قبل ، اهتمينا بالنتيجة أكثر من الأداء علشان حتى لا نستقبل أجوال وكنت عارف أننا مش محتاجين فرص كتير علشان نكسب الزمالك المهم عدم دخول أهداف فينا وكنت واثق أننا مش هنخسر، أمس لم نلعب جيداً ملعبناش كويس ولكننا حققنا الهدف، وقلت لنفسى أثناء المباراة دى مش فرقتى ولكن قدرنا نرجع وكسبنا".

وقال موسيمانى خلال حواره مع في قناة الأهلى: "إحساس مختلف ، وصعب جدا الفوز ببطولة أفريقيا ولو الموضوع سهل كان كل الفرق حققتها والأهلى انتظر 7 سنوات لكى يحقق البطولة مرة أخرى".