شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: الفوز بأفريقيا مع نادى لقرن له إحساس مختلف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى مدرب النادى الأهلى، ان التتويج بدورى أبطال أفريقيا مع بطل القرن إحساس مختلف تماما، وذلك بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.
وقال موسيمانى خلال حواره مع في قناة الأهلى: "إحساس مختلف اليوم، وصعب جدا الفوز ببطولة أفريقيا ولو الموضوع سهل كان كل الفرق حققتها والأهلى انتظر 7 سنوات لكى يحقق البطولة مرة أخرى".
وأوضح موسيمانى: "عندما يتم اختيارك لتدريب أفضل في فريق أفريقيا وبطل القرن وأكثر فريق أخد البطولات تكون المسئولية كبيرة جدا ولو مش هتعرف تشتغل تحت كمية الضغوطات اللى هتكون عليك يبقى متجيش تتدربه".
وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق اللقب التاسع في تاريخه بعد تغلبه على حساب الزمالك في المباراة النهائية مساء اليوم بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل للأهلي قبل أن يدرك الزمالك هدف التعادل، لينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثانى.
كانت هذه تفاصيل خبر موسيمانى: الفوز بأفريقيا مع نادى لقرن له إحساس مختلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.