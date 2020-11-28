شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: الفوز بأفريقيا مع نادى لقرن له إحساس مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى مدرب النادى الأهلى، ان التتويج بدورى أبطال أفريقيا مع بطل القرن إحساس مختلف تماما، وذلك بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال موسيمانى خلال حواره مع في قناة الأهلى: "إحساس مختلف اليوم، وصعب جدا الفوز ببطولة أفريقيا ولو الموضوع سهل كان كل الفرق حققتها والأهلى انتظر 7 سنوات لكى يحقق البطولة مرة أخرى".

وأوضح موسيمانى: "عندما يتم اختيارك لتدريب أفضل في فريق أفريقيا وبطل القرن وأكثر فريق أخد البطولات تكون المسئولية كبيرة جدا ولو مش هتعرف تشتغل تحت كمية الضغوطات اللى هتكون عليك يبقى متجيش تتدربه".

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق اللقب التاسع في تاريخه بعد تغلبه على حساب الزمالك في المباراة النهائية مساء اليوم بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل للأهلي قبل أن يدرك الزمالك هدف التعادل، لينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثانى.