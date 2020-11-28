سيد عبد الحفيظ: الفوز بأفريقيا جاء بعد ولادة متعثرة بنت ستين فى سبعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ناديه تجاوز موسم صعب للغاية، ونجح في الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا هذا الموسم، وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة ناديه :"بطولة افريقيا هذا الموسم ولادة متعثرة بنت ستين في سبعين"
وتابع سيد عبد الحفيظ أن فريقه أدى بطولة على أعلى مستوى موجهاً التحية لنادي الزمالك بعد تقديم الفريق الأبيض لمستوى طيب خلال أحداث المباراة النهائية وكذلك على مدار البطولة.
وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق اللقب التاسع في تاريخه بعد تغلبه على حساب الزمالك في المباراة النهائية مساء اليوم بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل للأهلي قبل أن يدرك الزمالك هدف التعادل، لينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثانى.
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