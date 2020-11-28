موسيماني يكشف كواليس ما دار بين الشوطين أمام الزمالك .. ودور السبعة العجاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن الفريق لم يؤمن بقدرته على الفوز خلال الشوط الأول أمام الزمالك بسبب القلق الذي انتاب اللاعبين لغياب البطولة لسبع سنوات متتالية عن الفريق.

وتوج الأهلي لأول مرة ببطولة دوري الأبطال بعد نسخة 2013 التي سجلت أخر ظهور للأميرة الأفريقية في القلعة الحمراء ليفشل بعدها بطل القرن الأفريقي في الظفر باللقب خلال نهائيين متتاليين في 2017 و2018.

وأضاف موسيماني لقناة الأهلي " لم ألقي محاضرة بين شوطي اللقاء، للجلوس في غرفة منفصلة وتركت الشناوي بصفته قائد الفريق للحديث مع زملاؤه وتحفيزهم للتويج باللقب".

واستطرد " بعدها استملت الراية وتحدثت بعد محاضرة الشناوي لقد قلت لهم علينا أن نغير شىء ما تم في السبع سنوات الماضية".

وفسر الجنوب أفريقي " النجاح في الأهلي يأتي من احترام العادات والتقاليد والثقافة حتى الدين، يجب أن تنخرط في المكان وتصبح جزءاً منه لتقنع من حولك أنك فرداً منهم ومن ثم الحصول على ثقتهم وهذا ما فعلته مع فريقي ".

وأكمل " أنت في النادي الأعظم في أفريقيا عليك التعامل وفقاً لتقاليده وتحمل الضغوط وتحقيق أهدافه ، لقد جئت إلى هنا ولمست الإصرار على تتويج البطولة ".

وأنهى " لو لم تستطيع تحمل الضغوط والظروف التي تواجهك فإنك لا تستحق تدريب النادي الأهلي".