ميدو يوجه نصيحتين لمروان محسن خلال اتصال هاتفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
وجه أحمد حسام "ميدو"، محلل نهائي دوري أبطال أفريقيا لقناة النهار، نصيحتين لمروان محسن خلال اتصال هاتفي باللاعب بالإستديو التحليلي.
وقال ميدو لمروان محسن، خلال الإستديو التحليلي:"أغلق أذنك لا تستمع لما يُقال عنك وستكون نقطة التحول لك عندما تقوم بذلك فمثلما هناك محترمين على مواقع التواصل الاجتماعي فهناك لجان إلكترونية لديها أهداف غير الكرة".
وتابع ميدو:"لا تشتغل على تدريبات بدنية وعضلية خارج النادي كثيراً، فسلاحك مرونتك وبالخطوات التي تسبق فيها المدافعين للتسجيل، العمل الذي تقوم به خارج الملعب جيداً ولكن أشعر أنك تقوم بذلك كثيراً".
وتوّج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة.
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