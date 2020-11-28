مدرب الرأس الأخضر: أثق في قدرات اللاعبين .. ولا نخشي مواجهة منتخب مصر

قال دينليسون ميراندا المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر " كاب فيردي " بان المباراة الأفتتاحية امام المغرب كانت صعبه للغاية وكان التوفيق من نصيب لاعبيه خاصة في الفترة الرابعة من المباراة.

وفاز منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردى" لكرة السلة " رجال" على منتخب المغرب 80/ 73 فى أولى لقاءات الفريقين ضمن تصفيات المنطقة

الخامسة المؤهلة لبطولة افريقيا لكرة السلة بنتيجة وذلك فى المباراة التي أقيمت على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري .

واضاف دينليسون بأن منتخب كاب فيردي يعاني من ظروف صعبه خاصة بعد أصابة أحد أبرز لاعبيه قبل أنطلاق البطوله فضلا عن أصابة اللاعب

سيكوبا كوندي خلال مران أمس وخروجه من حسابات الجهاز الفني ولذلك يشارك منتخب الرأس الاخضر بتسعة لاعبين فقط خلال التصفيات .

وعن مواجهة منتخب مصر أكد المدير الفني لمنتخب كاب فيريد بانه لا يخشي مواجهة منتخب الفراعنه الأكثر تنظيما من منتخب المغرب خاصة انه يضم عناصر مميزة من اللاعبين ، مشيرا الي انه سيقوم بدراسته بشكل جيد عن طريق الفيديو لتقديم مباراة قوية والبحث عن الفوز والصدارة .