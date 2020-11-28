منتخب المغرب يسقط في أول مواجهاته امام كاب فيردي

فاز منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردى" لكرة السلة " رجال" على نظيره منتخب المغرب 80/ 73 فى أولى لقاءات الفريقين ضمن تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة افريقيا لكرة السلة بنتيجة وذلك فى المباراة التي أقيمت على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري . وجاءت نتائج فترات المباراة الأربعة على النحو التالي

الفترة الأولى ٢٢ / ١٨ لصالح منتخب الرأس الاحضر

الفترة الثانية 37 / 37

الفترة الثالثة 59 / 55 لصالح الرأس الأخضر

الفترة الرابعة لصالح 80 / 73 لمنتخب الرأس الأخضر.

وحصل اللاعب ايفان ألميدا من منتخب الرأس الأخضر على لقب افضل لاعب فى المباراة. وكان المنتخب المصري حقق الفوز فى افتتاحية البطولة على منتخب أوغندا بنتيجة ٩٦ / ٧٧ وبهذه النتيجة احتل المنتخب مصر المركز الأول برصيد نقطتين وجاء منتخب الرأس الأخضر فى المركز الثانى برصيد نقطتين بينما جاء المنتخبين المغربي والأوغندى فى المركزين الثالث والرابع على التوالى برصيد نقطة واحدة لكلا منهما. ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الرأس الأخضر كاب فيردى، بينما يلاقى منتخب المغرب نظيره الأوغندي غدا فى ثانى أيام البطولة. ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع كلًا من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر فى البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

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