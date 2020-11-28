إبراهيم حسن: الأهلي دائمًا فى الموعد..وموسيماني لم يكن له بصمة

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن النادي الأهلي دائما فى الموعد خاصة فى المباريات والبطولات الكبري. وقال حسن فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "هدف أفشة جاء بعد اجتهاده والاهلي نجح فى فرض السيطرة على المذاع على قناة " ten": "هدف أفشة جاء بعد اجتهاده والاهلي نجح فى فرض السيطرة علىوسط الملعب خاصة بعد الاندفاع الهجومي للزمالك فى بداية الشوط الثاني". وأضاف: "موسيماني لم تكن له بصمة على الإطلاق فى المباراة واللاعبين قدموا أداء رجولي والفوز يحسب لهم وليس للمدرب الجنوب أفريقي".

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