تامر عبد الحميد: لم أشعر بغياب الونش بسبب مستوى مروان محسن

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك أدرك هدف التعادل أمام الأهلي بشخصية البطل. وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك أدرك التعادل أمام الأهلي بشخصية البطل". يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك أدرك التعادل أمام الأهلي بشخصية البطل". وأكمل: "الثلاثي خلف المهاجم في الزمالك كان يتبادل المراكز بشكل مستمر". وأتم: "لم أشعر بالغيابات في الزمالك وهو ما يعكس قوة الفريق، كما أن مستوى مروان محسن جعلنا لا نشعر بغياب الونش".

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