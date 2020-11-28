رسميًا | اصابة رئيس الاتحاد الجزائري بكورونا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة رئيسه خير الدين زطشي، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض-كوفيد .19

وذكر الاتحاد الجزائري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”، أن نتيجة الأختبار الذي خضع له زطشي، جاءت إيجابية، موضحًا ظهور أعراض خفيفة لفيروس كورونا تستلزم خضوعه للعزل لما يقارب عشرة أيام.

وأوضح ذات المصدر أن زطشي، أبلغ محيطه المباشر من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت الذي تتنشر فيه عدوى كورونا منذ عدة أسابيع في الجزائر.

كان زطشي، قد دعا في تصريح للإذاعة الجزائرية صباح الجمعة، جميع المسؤولين في كرة القدم المحلية بالألتزام والتحلي بالمسؤولية للسماح باستكمال المنافسات بسلاسة من خلال الألتزام الصارم بالإجراءات الوقائية والبروتوكول الطبي.

وعادت عجلة الدوري الجزائري للدوران اليوم الجمعة، بعد اكثر من ثمانية أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا.