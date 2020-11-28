شكرا لقرائتكم خبر عن تعظيم سلام من كهربا لمحمود الخطيب.. صورة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام محمود عبدالمنعم كهربا، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي بتحية خاصة لرئيس النادي محمود الخطيب، خلال مراسم تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا. وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2/1 وتُوج بلقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه. وحرص كهربا على توجيه تحية خاصة للخطيب بـ«تعظيم سلام» خلال استلام الفريق الأحمر كأس البطولة. ولقيت صورة احتفال كهربا وتحيته لرئيس ناديه انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أنصار الأهلي. محمود الخطيب مع محمود كهربا الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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