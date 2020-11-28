شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق: رجالة الأهلي وحوش.. ولم أتمالك نفسي بعد هدف أفشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفنان إيهاب توفيق، عن سعادته البالغة بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. وأضاف المطرب المعروف بإنتمائه للأهلي عبر شاشة القناة الرسمية للنادي:«رجالة الأهلي كانوا وحوش وتمكنوا من تعويض غياب الثلاثي المصاب بكورونا». وواصل: «لم أتمالك نفسي بعد تسجيل محمد مجدي أفشة هدفه الفاتل وشعرت كأنني في الاستاد أشجع وأساند بكل حماس». وتُوج الأهلي بقلب دوري أبطال أفريقيا وحقق النجمة التاسعة بعد الانتصار على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية مساء الجمعة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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