شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في الأقصر بفوز الأهلي بلقب دوري بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت جماهير الأقصر من مشجعي النادي الأهلي عن فرحتها الغامرة بفوز فريقها في المباراة الختامية على الزمالك وتحقيق بطولة أفريقيا. وخرجت الجماهير بسياراتها تجوب الشوارع وتحمل أعلام الأهلي وتهتف «بالروح بالدم الأهلي بطل أفريقيا.. إديها مية إديها نار الأهلي فريق جبار».

وقامت سيدات الأقصر من عشاق الأهلي بإلقاء الحلويات والشيكولاتة على الجماهير المحتفلة بالشوارع تعبيرًا عن فرحتها الكبيرة بهذا الانتصار واطلقت عدد من السيدات الزغاريد حبا في نادى القرن الأفريقي.

وقال محمود إدريس، كبير مشجعي الأهلي بالأقصر، إن عشاق الأهلي بعاصمة السياحة العالمية سيقيمون احتفالية خاصة، مؤكدًا أن هذه البطولة من أغلى البطولات التي حققها الأهلي لأنها جاءت على الغريم التقليدي.