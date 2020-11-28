شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير الرياضة على تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر هي الفائز الأكبر في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وأضاف أشرف صبحي، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«الأهلي والزمالك قدما مباراة قوية وفي النهاية لابد من فائز وخاسر».

وتابع :«سعيد جدًا بمبادرة لا للتعصب، وأشيد بأداء ومستوى لاعبي الفريقين، خلال المباراة النهائية التي احتضنها ملعب استاد القاهرة».

وأكمل: «نؤكد على عدم إغلاق المنشآت الرياضية، ولكن نطالب الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية».