شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير الرياضة على تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر هي الفائز الأكبر في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.
وأضاف أشرف صبحي، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«الأهلي والزمالك قدما مباراة قوية وفي النهاية لابد من فائز وخاسر».
وتابع :«سعيد جدًا بمبادرة لا للتعصب، وأشيد بأداء ومستوى لاعبي الفريقين، خلال المباراة النهائية التي احتضنها ملعب استاد القاهرة».
وأكمل: «نؤكد على عدم إغلاق المنشآت الرياضية، ولكن نطالب الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من وزير الرياضة على تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.