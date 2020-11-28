شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني»: أخيرًا أتيت إلى نهر النيل لصيد سمكة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب التغلب على الزمالك «2-1».

قال مدرب النادي الأهلي بيتسو موسيماني عبر تويتر: «بمفردنا نفعل القليل، لكن معًا يمكننا فعل الكثير، شكرًا للكابتن الخطيب ومجلس الإدارة والجهاز المساعد واللاعبين والجماهير وعائلتي وجنوب أفريقيا والله، على التتويج الكأس».

وأتبعها بتغريده ثانية قائلا: «أخيرا كان على أن أتي إلى نهر النيل لصيد سمكة كبيرة» مرفقا بها صورة له وهو يرفع كأس دوري أبطال أفريقيا.