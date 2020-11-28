شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تتويج الأهلي باللقب الأفريقي.. تعرف على ترتيب الأندية المُحدِد لنادي القرن الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، إثر تغلبه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للمسابقة.

وأضاف الأهلي 5 نقاط لرصيده في التصنيف التراكمي للكاف الذي يحدد بطل القرن الـ21، وفقاً للمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي، على أن يكون بإمكان الأهلي إضافة نقطة جديدة لرصيده حال حصد السوبر على حساب نهضة بركان، وإضافة نقطتين مع كل فوز يحققه الفريق في كأس العالم للأندية.

وإليكم ترتيب الأندية بعدد النقاط عقب تتويج الأهلي بالنجمة التاسعة.

الأهلي 76 نقطة.. المركز الأول

مازيمبي الكونغولي 54 نقطة.. المركز الثاني

النجم الساحلي التونسي 50 نقطة.. المركز الثالث

الترجي التونسي 49 نقطة المركز الرابع

الزمالك المصري 31 نقطة.. المركز الخامس

الوداد المغربي 30 نقطة.. المركز السادس