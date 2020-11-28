شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات في طور سيناء احتفالاً بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت المسيرات الحاشدة لجماهير الأهلي بالسيارات وسيرًا على الأقدام، احتفالا بفوز النادي ببطولة دوري أفريقيا.

وجابت المسيرات شوارع طور سيناء، وحمل الجماهير أعلام النادي الأهلي ورددوا هتافات والأغاني الخاصة بالنادي.

وكان نادي الشرطة بطور سيناء قد شهد إقبالًا كبيرًا من جماهير الكرة ومشجعي فريقي الأهلي والزمالك لمشاهدة مباراة القمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث

تم توفير شاشات عرض، كما طبق النادي الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.