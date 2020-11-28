شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء كاسونجو على أليو بادجي عقب النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد كاميرات لقاء القمة اعتداء لاعب نادي الزمالك الكونغولي كابونجو كاسونجو على مهاجم الأهلي، السنغالي أليو بادجي، عقب نهاية مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا. وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بفوز الفريق الأحمر 2-1 وتتويجه بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه ليتأهل لمونديال الأندية. وصحبت المباراة أجواء مشحونة بعد طرد كل من مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وحسين الشحات جناح الأهلي،عقب نهاية المباراة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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