شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي في شمال سيناء يحتفلون بلقب بطولة دوري أفريقيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت جماهير الكرة بشمال سيناء بفوز الأهلي ببطولة دوري أفريقيا، بعد الفوز على غريمه الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي.

ونظم مشجعو النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة مسيرات على الأقدام بمختلف شوارع وأحياء مدينة العريش، حاملين أعلام النادي الأهلي، ومرددين الهتافات الحماسية، بجانب إشعال الألعاب النارية، احتفالا بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما نظم مشجعو النادي الأهلي مسيرات أخرى بالسيارات رافعين أعلام مصر وأعلام النادي الأهلي ومطلقين أبواق السيارات و

وكانت الكافيتريات في محافظة شمال سيناء كاملة العدد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، متجاوزين النسبة التي حددتها وزارة التنمية المحلية وهي 50% من عدد المقاعد، بجانب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والزحام الشديد وعدم ترك مسافات آمنه بين المقاعد، بجانب عدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية.

احتفال بفوز الاهلي

احتفال بفوز الاهلي

احتفال بفوز الاهلي

احتفال بفوز الاهلي

احتفال بفوز الاهلي