الآلاف من جماهير الأهلي بكفر الشيخ يحتفلون في الشوارع باللقب الأفريقي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الآلاف من محبي كرة القدم في محافظة كفر الشيخ بتتويج فريق الأهلي بطلاً لأفريقيا بعد فوزه في المباراة الختامية على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.
وشهد الآلاف مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة الأفريقية بالأندية، بعد أن تم غلق جميع الكافيهات والمقاهي خشية حدوث أحداث شغب.
وفي مدينة دسوق قرر عادل حسنين، رئيس مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي فتح أبواب النادي للأعضاء لمشاهدة المباراة، وقام الحضور باتباع الإجراءات الاحترازيه لمواجهة كورونا.
وفي مدينة كفرالشيخ عاصمة المحافظة تم فتح أبواب نادي كفرالشيخ الرياضي للأعضاء وتوفير شاشات عرض لمشاهدة المباراة، وشاهدها الآلاف الذين هتفوا لمحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي وابن مدينة بيلا بالمحافظة.
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