شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة استادات: كنا على قدر الحدث التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد كامل، الرئيس التنفيذي لشركة استادات القابضة، عن فخره الشديد لكون شركته كانت شريكا وجزءً أساسيا في تنظيم مباراة نهائي القرن بين الزمالك والأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا شكره العميق لمجلس إدارة الشركة وجميع العاملين الذين قدموا نموذجا رائعا في حب مصر.

وأوضح كامل أن الشركة كانت جزءً من النجاح الذي تحقق في المباراة التي خرجت بصورة غاية في الروعة والاحترافية، كونها واحدة من أهم المباريات في التاريخ بين الزمالك والأهلي، خاصة وأن القطبين لأول مرة يتواجهان في نهائي دوري الأبطال.

أشار إلى أنه فخور بما قدمته الشركة كون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، وقع اختياره على استادات القابضة لتتولى تنظيم النهائي القاري، وسعيد أكثر بحجم الإشادة الضخم الذي تلقاه من جميع المسؤولين والجماهير التي تابعت المباراة النهائية لما شاهدته من احترافية وإخراج اللقاء بصورة غير مسبوقة.

وأشاد كامل بالتعاون الكبير الذي وجده من السيد وزير الشباب والرياضة وكافة المسؤولين من أجل الظهور بتلك الصورة العظيمة.