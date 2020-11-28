شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يهنئ الأهلي وموسيماني باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مدربه السابق بيتسو موسيماني، على تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في مشواره التدريبي، كما هنأ النادي الأهلي للفوز بالبطولة التاسعة في تاريخه.
يذكر أن موسيماني استمر في تدريب صن داونز لثمان سنوات، وفاز معهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016، قبل أن يتولى تدريب الأهلى، قبل أشهر قليلة من أستكمال البطولة الأفريقية، ليقودهم في مبارتى ذهاب وإياب نصف النهائي أمام الوداد المغربي، ومباراة النهائي أمام الزمالك ليحقق اللقب التاسع للنادي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر صن داونز يهنئ الأهلي وموسيماني باللقب الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.