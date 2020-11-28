شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يهنئ الأهلي وموسيماني باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مدربه السابق بيتسو موسيماني، على تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في مشواره التدريبي، كما هنأ النادي الأهلي للفوز بالبطولة التاسعة في تاريخه.

يذكر أن موسيماني استمر في تدريب صن داونز لثمان سنوات، وفاز معهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016، قبل أن يتولى تدريب الأهلى، قبل أشهر قليلة من أستكمال البطولة الأفريقية، ليقودهم في مبارتى ذهاب وإياب نصف النهائي أمام الوداد المغربي، ومباراة النهائي أمام الزمالك ليحقق اللقب التاسع للنادي.