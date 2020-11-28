شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ يهنئ الأهلى بالفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا: مبروك التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي الأهلي بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"مبروك الأهلي التاسعة"، كما شارك جمهوره صورة له برفقة محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى.

وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن.

المستشار تركي ال الشيخ عبر تويتر

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.