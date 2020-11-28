شكرا لقرائتكم جمهور الأهلى يحتفل برفقة أتوبيس الفريق أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أحتفل جمهور الأهلى برفقة أتوبيس الفريق خلال سيره أعلى كوبرى أكتوبر عقب تتويج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة على حساب غريمة التقليدي الزمالك و وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله رسميا عن قارة إفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية وعاد الأهلي للتربع على عرش إفريقيا وتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن النادي منذ عام 2013.
وتأهل الأهلي رسميا إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وتتويجه رسميا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالأجواء التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف لفريق الزمالك.
وأثنى صبحى على التنافس بين لاعبى القطبين، والروح الرياضية التى كانت عنوان المباراة تأكيداً على قيمة مبادرة مصر أولاً لا للتعصب، متمنياً التوفيق للفريقين فى البطولات القادمة ومهنئا جماهير النادى الأهلى بالفوز بالبطولة وجماهير نادى الزمالك بالأداء المشرف طوال مشوار البطولة.
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