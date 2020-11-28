شكرا لقرائتكم سامى قمصان: خروج شيكابالا أراح لاعبي الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، إن الفريق أوفى بعهده بالجماهير بالحصول على دوري أبطال أفريقيا.

وأكد قمصان، في تصريحات تلفزيونية أن شيكابالا كان من المميزين خلال اللقاء، وخروجه أراح الأهلي.

وأضاف قمصان، حسين الشحات حصل على بطاقة حمراء بعد نهاية اللقاء، ولن يخوض لقاء السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وأشار مدرب الأهلي، أن جونيور أجايي دخل المباراة وهو لم يتعافى من الإصابة بشكل كامل.

وأكد قمصان، على وضع بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، عدة سيناريوهات في حالة وصول المباراة إلى وقت إضافي وركلات ترجيح.

وكشف مدرب الأهلي، على بدء الفريق الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر بداية من الغد.

وتوج الفريق الكروى الاول بالنادى الاهلى بطلا لدورى دورى ابطال افريقيا بعدما حقق الفوز على الزمالك بثنائية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ستاد القاهرة فى نهائى دورى ابطال افريقيا

وتأهل فريق الأهلى لكرة القدم رسميا إلى كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بدورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك، ليمثل القارة الإفريقية فى البطولة العالمية.

حصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.