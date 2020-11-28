شكرا لقرائتكم محمد هاني: لعبت مباراة الزمالك بالمسكنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أعرب محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتحقيق اللقب الأفريقي التاسع.
وأكد محمد هاني في تصريحات خاصة عبر الاستوديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين ويستضيف خلاله العالمي أحمد حسام ميدو وحسام غالي، أنه سليم ولا يعاني من الإصابة في الوقت الجاري.
وأكد: "لعب مباراة اليوم أمام الزمالك بالمسكنات وأنا خدت مسكن الصبح قبل المباراة وطبيب الأهلي خالد محمود كان يتابع حالتي بشكل مستمر".
كشف محمد هاني، أن اللاعبين كانوا في حالة تركيز كبير في الوقت الماضي ولكن كان هناك جلسات بين اللاعبين من أجل الجاهزية بالشكل الأمثل.
وتابع: "كان هناك تفاعل كبير بين اللاعبين والجميع كان لديه إصرار من أجل تحقيق البطولة وإسعاد الجماهير".
وشدد: "طلبت من الجهاز المساعد لموسيماني تحضير فيديوهات من أجل متابعات للاعبين المحتمل أن يشاركوا أمامي في لقاء الزمالك".
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