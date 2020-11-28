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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا 2020



يتصدر الجزائرى كريم العريبى مهاجم النجم الساحلى، قمة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 أهداف متفوقا على مصطفى محمد مهاجم الزمالك، الذى سجل ثنائية في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة إياب نصف النهائي أمس الأربعاء، بهدفين

ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا 2020



وصعد مصطفى محمد إلى وصافة ترتيب جدول هدافى دوري أبطال أفريقيا بعدما رفع رصيده التهديفى لـ8 أهداف، متفوقا بفارق هدف على المهاجم الكونجولي "جاكسون موليكا"، الذي سجل 7 أهداف مع مازيمبي قبل توديع الفريق من ربع النهائي على يد الرجاء البيضاوي في شهر مارس الماضي.

ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا 2020



وبحسب اللائحة الجديدة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص هدافي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2020/2019، يتم احتساب الأهداف المُسجلة في الأدوار التي تُلعب ما قبل دور المجموعات، وليس التي تسجل بدءًا من دور المجموعات، الأمر الذي يُبقي كريم عريبي على قمة جدول الهدافين حتى بعد رحيله إلى الدوري الفرنسي.

ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا 2020



ويأمل مصطفى محمد في تسجيل ثنائية في مرمى الأهلي في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري لمعادلة رصيد أهداف كريم عريبي وخطف لقب الهداف.

ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا: