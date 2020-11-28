شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن: الزمالك كان أفضل من الأهلي..و وموسيماني لم يكن له بصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن نادي الزمالك كان أفضل من الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال حسن فى تصريحات تلفزيونية: "بطولة دوري أبطال أفريقيا غالية للغاية خاصة وأن الاهلي تأهل لكأس العالم للأندية إلى جانب السوبر الأفريقي ويجب أن تفخر جماهير الزمالك بالفريق"

تابع: "مكسب اليوم فى المباراة لمصر وعلى جماهير القطبين والنادي الأهلي متخصص فى الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

أشار مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري إلى أن النادي الأهلي دائما فى الموعد خاصة فى المباريات والبطولات الكبري.

وأكمل: "هدف أفشة جاء بعد اجتهاده والاهلي نجح فى فرض السيطرة على وسط الملعب خاصة بعد الاندفاع الهجومي للزمالك فى بداية الشوط الثاني".

وواصل: "موسيماني لم تكن له بصمة على الإطلاق فى المباراة واللاعبين قدموا أداء رجولي والفوز يحسب لهم وليس للمدرب الجنوب أفريقي".

وتوج الفريق الكروى الاول بالنادى الاهلى بطلا لدورى دورى ابطال افريقيا بعدما حقق الفوز على الزمالك بثنائية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ستاد القاهرة فى نهائى دورى ابطال افريقيا

وتأهل فريق الأهلى لكرة القدم رسميا إلى كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بدورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك، ليمثل القارة الإفريقية فى البطولة العالمية.

حصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.