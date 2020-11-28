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رويترز: هدف قفشة الرائع يمنح الأهلى لقب إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وكالة رويترز بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، وتحدثت رويترز في تقريرها المطول عن الهدف الرائع الذي سجله محمد مجدي اقفشة، صانع ألعاب الأهلي، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل منهما، لكن أفشة نجح في استلام الكرة من على بعد 30 مترا، وسددها بشكل قوي في شباك الزمالك، محرزًا الهدف الثاني الرائع ، لتعم الاحتفالات ملعب استاد القاهرة بين لاعبي الأهلي.

وأوضحت الوكالة، أن موسيماني المدير الفني للأهلي نجح في الفوز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية في مسيرته، بعدما سبق له التتويج به في عام 2016، عندما كان مديرا فنيا لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، حيث تمكن وقتها من الفوز على الزمالك أيضًا.

وأشارت رويتر ، إلى أنها المرة الأولي التي يتوج فيها أي نادٍ بلقب نهائي دوري أبطال إفريقيا، من مباراة واحدة، حيث كان النظام السابق يقتضي بخوض مباراتين ذهابًا وإيابًا، حيث نجح الأهلي في حصد اللقب.

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