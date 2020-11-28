شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشكر "استادات" على التنظيم الرائع لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الشكر لمسئولي شركة "استادات القابضة" ورئيسها التنفيذي محمد كامل، على التنظيم الرائع لنهائي دوري أبطال أفريقيا والذي جمع بين الزمالك والأهلي على استاد القاهرة الدولي.وتلقت الشركة إشادة كبيرة من جانب مسئولي الكاف على التجهيزات التي تمت في الاستاد والذي ظهر بصورة رائعة قبل المباراة وخلالها وبعد انتهاء اللقاء وتتويج الفريق الأحمر باللقب القاري.

أكد الاتحاد الأفريقي أن الشركة بذلت مجهودا كبيرا في تنظيم المباراة والانتهاء من مراسم التتويج والمنصة بصورة جيدة للغاية في وقت قياسي وبدون مشاكل.

واحتفل لاعبو النادى الأهلى بالأميرة الافريقية داخل الملعب، عقب تسلم كأس البطولة للمرة التاسعة فى تاريخ المارد الأحمر، ورقص اللاعبون حاملين الكأس كما التقطوا الصور التذكارية مع الكأس تخليدا لهذه الذكرى التاريخية، بعد الفوز على الزمالك المنافس التقليدى بهدفين مقابل هف، كما رفع مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، الأميرة الأفريقية مع زملائه بالفريق احتفالا بفوز الأحمر باللقب التاسع فى تاريخه، حيث اصطحبه محمد الشناوى إلى المنصة ليرفع مؤمن زكريا الكأس، كما حرص محمود الخطيب رئيس الأهلى على تقبيل اللاعب أثناء رفع الكأس، قبل أن يحتفل باقى اللاعبين بالكأس ويلتقطون الصور التذكارية معها.

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

بينما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.