شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: العالم حاليا بيتحدث عن فوز الأهلى على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلى أمامه فرصة تاريخية لجعل هذا الموسم موسما استثنائيا بعد التتوبج بدورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى.
وقال محمد زيدان في تصريحات في برنامج "استاد أفريقيا" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا يفتح الطريق أمام الأحمر لجعل هذا الموسم استثنائى والتتويج بخمس ألقاب بعد التتويج بالدورى وأمامه كأس مصر والسوبر الأفريقي والسوبر المصرى".
وأضاف محمد زيدان: كل العالم حاليا بيتحدث عن فوز الأهلى التاريخى على غريمه الزمالك وعودته للمشاركة في كأس العالم للأندية، وأطالب لاعبى الأهلى بالتركيز لزيادة بطولات الأهلى القارية أمام نهضة بركان والرجوع للمنافسة العالمية من جديد".
ويعد الأهلى، النادى العربى، الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان أخرها، فى المغرب، عام 2013.
وبدأ المارد الأحمر، مشاركاته بكأس العالم للأندية، فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.
ويعد الأهلى، رابع الأندية المتأهله للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية، بعد أندية بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل، بطل الدورى القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل الأوقيانوسية.
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