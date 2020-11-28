شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات : كنت مستعد "أشيل الجزم " واكسب أفريقيا وتحقق الحلم الأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الشحات نجم وسط الأهلى، أنه جاء الى القلعة الحمراء ليحقق بطولة أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ، وقال حسين الشحات: "أنا قلت لزملائى أنا مش عاوز ألعب أنا مستعد أشيل الجزم بس أكسب بطولة أفريقيا، والحمد لله حققت البطولة وإن شاء الله حققها تانى وتالت ورابع".

أضاف الشحات: "هروح كأس العالم مرة تانى بعد بطولة العين الإماراتى ولكن هذه المرة مع الأهلى هذه المرة ، مضيفا أن أحد جمهورالزمالك سخر منه عندما قال أن الاهلى هيحقق البطولة، ويتوج باللقب ، لكنه لم يرد على الزملكاوى حينها ، ولكن الرد تحقق الان وأقول له " أنا خدت البطولة".

وفاز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة ، و سجل الأهداف عمرو السولية ومجدى أفشة للأهلى ، و شيكابالا للزمالك، ليتوج الأحمر باللقب الأفريقى التاسع فى مسيرته .