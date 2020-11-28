شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يحتفل بدورى أبطال أفريقيا بصحبة ابنه ويعلق: وعدنا وأوفينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلى، جماهير القلعة الحمراء، بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ المارد الأحمر، وذلك بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية للبطولة بهدفين مقابل هدف، وكان وليد غاب تلك المباراة بعد إيجابية المسحة التى خضع لها بفيروس كورونا ليدخل فى عزل صحى بصحبة ابنه سليم، ونشر وليد صورة عبر حسابه على إنستجرام مع ابنه بعلم الأهلى وعلق: "مبروك بطولة أفريقيا لأعظم جمهور فى الكون وزي ما وعدناكم وفينا بالموعد والقادم أفضل بإذن الله".



وليد سليمان

واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف .

تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة ، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33 ، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .

تشكيل الأهلي

ويضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

فيما يضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – إسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.