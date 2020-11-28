شكرا لقرائتكم خبر عن استون فيلا يهنئ الأهلى بفوزه ببطولة افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم نادي استون فيلا الإنجليزي التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة تتويجة بلقب دوري ابطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد تغلبه علي الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بنتيجة2ـ1، ونشر استون فيلا تهنئة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: «تهنئة خاصة للنادي الأهلي المصري نادي القرن في إفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.



ستون فيلا

وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.