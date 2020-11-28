شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلى: مكافآة كبيرة للاعبي الأهلى بعد الفوز ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب سيمنح اللاعبين والعاملين بالنادي مكافاة الفوز بدوري أبطال أفريقيا، وقال الدرندلي فى تصريحات تلفزيونية :"نسعي للتويج بلقب السوبر الأفريقي لزيادة بطولات الأهلي الأفريقية واوجه التحية لجميع اللاعبين على الأداء المشرف". وأضاف: "اللاعبين يستحقون الحصول على مكافآة كبيرة بعد هذا الفوز الغالي ولقب أفريقيا جاء فى وقته لإسعاد الجماهير الحمراء". وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق اللقب التاسع في تاريخه بعد تغلبه على حساب الزمالك في المباراة النهائية مساء اليوم بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل للأهلي قبل أن يدرك الزمالك هدف التعادل، لينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثانى.

كانت هذه تفاصيل خبر الدرندلى: مكافآة كبيرة للاعبي الأهلى بعد الفوز ببطولة إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.