شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بأجواء النهائى التاريخى بين القطبين والنجاح الباهر لتنظيم المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالأجواء التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف لفريق الزمالك.

وأثنى صبحى على التنافس بين لاعبى القطبين، والروح الرياضية التى كانت عنوان المباراة تأكيداً على قيمة مبادرة مصر أولاً لا للتعصب، متمنياً التوفيق للفريقين فى البطولات القادمة ومهنئا جماهير النادى الأهلى بالفوز بالبطولة وجماهير نادى الزمالك بالأداء المشرف طوال مشوار البطولة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان خروج المباراة بالشكل اللائق الذى يرضى جماهير الكرة المصرية والأفريقية سواء من خطة التأمين الطبى للمباراة، وذلك من خلال رش وتعقيم المدرجات وغرف تغيير الملابس وممرات دخول وخروج اللاعبين ومكان إقامة المؤتمر الصحفي. وتوفير 3 أكشاك طبية تضم الأدوية والمستلزمات الوقائية وتوفير 3 عيادات متنقلة تضم عدداً من الأطقم الطبية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية والوقائية والدفع بـ10 سيارات إسعاف بينها واحدة ذاتية التعقيم وقيام فريق المتطوعين بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية وتوعية الحضور حتى انتهاء المباراة وانصراف الحضور.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن مصر فازت اليوم بقدرتها على تحقيق النجاح الباهر لختام البطولة الأفريقية تأكيداً على القدرة على استضافة وتنظيم كبرى البطولات، مشيراً إلى أن الأداء الرجولى من جانبى فريقى الزمالك والأهلى أضاف إلى قيمة المباراة التى شهدتها العديد من الدول فى صورة عكست مدى تطور كرة القدم الإفريقية بصفة عامة، وكرة القدم المصرية بصفة خاصة.

وشهد وزير الشباب والرياضة مراسم توزيع الميداليات الذهبية وكأس البطولة للاعبى الأهلى عقب المباراة بمشاركة مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وعمرو الجناينى رئيس اتحاد المصرى لكرة القدم.

وأضاف صبحى أن منظومة كرة القدم المصرية تستحق التهنئة والإشادة، وأن أفصل المكاسب اليوم حصلت عليها الرياضة المصرية وليس القطبين فقط لنؤكد دائما الريادة الأفريقية والسمعة العالمية الرياضة المصرية، مؤكدا أنه بالفعل مصر أولا ولا للتعصب.