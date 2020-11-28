شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون: أسعى لحصد مزيد من البطولات مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سعادته الشديدة بتتويج الأهلي، بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وقال بانون إنه سعيد للغاية بتتويج النادي الأهلي باللقب، مؤكدًا أنه فخور بالوجود مع اللاعبين في هذه اللحظات، ووعد بانون جماهير النادي الأهلي ببذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وزملائه اللاعبين، من أجل الفوز بكل الألقاب، وأشار إلى أنه يسعى لتحقيق الألقاب مع النادي الأهلي، بعد انتقاله رسميًّا إلى صفوف الفريق.

وفاز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة ، و سجل الأهداف عمرو السولية ومجدى أفشة للأهلى ، و شيكابالا للزمالك، ليتوج الأحمر باللقب الأفريقى التاسع فى مسيرته .