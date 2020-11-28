شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثانى مرة.. موسيمانى يحرم الزمالك من الأميرة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول باتسيو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلى ، تخصص عكننة على الزمالك ، في البطولات الأفريقية ، بعد تسببه في خسارة الفريق الأبيض للقب الأفريقي مرتان ، الأولى مع فريق صن داونز عام 2016 ، و الثانية اليوم مع الأهلى في نهائي دورى الابطال .

ألتقى الزمالك مع فريق صن داونز ، في نهائي دورى أبطال أفريقيا عام 2016 ، وخسر الفريق الأبيض اللقب رغم الفوز بهدف نظيف في لقاء العودة ، أحرزه النيجيري ستانلى اوهاويتشى ، باللقاء الذى أقيم ببرج العرب ، بالاسكندرية المصرية، وجاءت خسارة لقب أفريقيا خاصة وأن الأبيض خسلر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة

واليوم فقد الزمالك تحقيق حلم الجمهور الأبيض ألا وهو التتويج بالأميرة الأفريقية للمرة السادسة في تاريخ مشوار الأبيض الأفريقي ، بعد الخسارة أمام الأهلى ، بقيادة باتسيو موسيمانى أيضا، بنتيجة 2/1 ، و سجل الأهداف عمرو السولية للأهلى ، و تعادل شيكابالا للزمالك ، قبل أن يسجل مجدى أفشة هدف فوز الأحمر بلقب أفريقيا التاسع .