"أعظم فريق في أفريقيا".. كيف تناولت صحف العالم تتويج الأهلي بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف العالمية الضوء على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الذي جاء على حساب الغريم التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم مساء الجمعة على ملعب "استاد القاهرة".

وأصبح الأهلي منفردًا على قمة أكثر الأندية الأفريقية تتويجًا باللقب بواقع تسع مناسبات، في المقابل توقف رصيد الزمالك عند خمسة ألقاب ليظل متساويًا مع مازيمبي الكونغولي.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالية، أبرز ما جاء في صحف العالم بعد تتويج الأهلي باللقب الأفريقي:

- "بطولة أخرى للأهلي"

صحيفة "ريكورد" البرتغالية علقت على فوز الأهلي أمام غريمه الزمالك، قائلة "بطولة أخرى تضاف للأهلي في نهائي غير مسبوق".

وأضافت الصحيفة البرتغالية، الأهلي انتصر على جيمي باتشيكو ليتوج الفريق الأحمر للمرة التاسعة في تاريخه باللقب ما عزز بطل مصر رصيده من الألقاب القارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن على الرغم من خوض المباراة خلف الأبواب المغلقة إلا أن شوارع القاهرة امتلأت بأنصار الأهلي المثيرة للإعجاب.

- "هدف عظيم"

علقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على هدف محمد مجدي "أفشة" والذي جاء قبل نهاية قمة القرن بثلاث دقائق.

الصحيفة الإسبانية قالت، إن الأهلي بطل القارة مرة أخرى بفضل الهدف العظيم والذي جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة".

وأضافت الصحيفة، أن هدف "أفشة" منح الأهلي البطولة القارية التاسعة إلى جانب الصعود لكأس العالم للأندية والتي من المقرر أن تقام بقطر في العام المقبل.

- "أعظم فريق في أفريقيا"

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وصفت فريق الأهلي بـ"الأعظم في أفريقيا" بعدما رفع العملاق الأحمر رصيده من الألقاب القارية لتسع بطولات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي وصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات في آخر أربع نسخ إلا أن الفريق المصري تمكن هذه المرة من تحقيق اللقب التاسع في ديربي القاهرة المذهل.

وبحسب الصحيفة، فإن الأهلي من المقرر أن يشارك في كأس العالم للأندية رفقة بايرن ميونيخ بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

- "اللقب الثاني"

قالت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز مع صنداونز على حساب الزمالك في نسخة 2016.

وأشارت الصحيفة، إلى أن موسيماني أصبح المدير الفني الأجنبي الثاني في تاريخ الأهلي ليتوج باللقب القاري بعد البرتغالي مانويل جوزيه والذي حقق في أربع مناسبات.

- "الأهلي يُنهي السنوات العجاف"

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في نسختها الإنجليزية، أن فريق الأهلي أنهى سبع سنوات عجاف منذ أن فاز "الشياطين الحمر" بلقب دوري الأبطال في نسخة 2013 على حساب أورلاندو.

وأوضحت الصحيفة، أن الأهلي حاول في مناسبتين وتحديدًا عامي 2017 و2018 الحصول على النجمة التاسعة بل الخسارة من الوداد البيضاوي والترجي التونسي.

الصحيفة تحدثت عن الزمالك، لافتة إلى أن الفريق الأبيض لا يزال آخر تتويج له عام 2002 حيث عجز عن التتويج باللقب السادس في تاريخه بعد الخسارة في نهائي 2016 أمام صنداونز والذي كان يقوده بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي.

- "الأهلي يعزز رقمه القياسي"

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سلطت الضوء على تتويج الأهلي باللقب القاري، قائلة :"الأهلي يعزز رقمه القياسي بفوز مثير على الغريم".

وأضافت الصحيفة، أن النهائي الأفريقي الأول الذي يقام من فريقين بنفس البلد استطاع من خلاله الأهلي أن يتفوق على مستوى النتيجة قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وأشادت الصحيفة البريطانية، بدور المدير الفني بيتسو موسيماني والذي قاد الفريق بشكل مفاجئ في سبتمبر الماضي بدلاً من السويسري رينيه فايلر إلا أن المدير الفني الأفريقي نجح في إعادة اللقب القاري مرة أخرى لخزائن النادي.