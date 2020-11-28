عودة للسباق.. البطولة 21 تقرب الأهلي من استعادة لقبه من ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عاد النادي الأهلي من جديد للسباق على لقب النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات العالمية، ليلاحق ريال مدريد مجدداً على الزعامة، بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2020 على حساب الزمالك.

الأهلي انفرد باللقب عام 2014 بعد الفوز على الصفاقسي التونسي في السوبر الإفريقي ليحصد لقبه الـ19 متخطياً ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني بـ(18 لقب) لكل منهما.

ورغم تتويج الأهلي بعد ذلك بلقب الكونفدرالية الإفريقية ورفع رصيده من البطولات العالمية إلى 20 لقباً، إلا أن صحوة ريال مدريد مع مدربه زين الدين زيدان بالفوز بسلسلة من بطولات دوري الأبطال الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر أفقدت الأحمر لقبه.

كما ابتعد الأهلي عن المنافسة لخسارته نهائي دوري أبطال إفريقيا عامي 2017 و2018، لكنه عاد في 2020 لينضم للسباق مجدداً ويقلص الفارق مع ريال مدريد.

الأهلي رفع رصيد بطولاته العالمية إلى 21 لقباً بعد التغلب على الزمالك في نهائي دوري الأبطال (2-1)، متضمنة بطولات دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي والكونفدرالية الإفريقية وكأس الأفرو آسيوية.

لكن ريال مدريد ما زال على القمة بـ26 بطولة، حيث تحتوي خزائن بطولاته على ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس الانتركونتينتل.

وسيكون الأهلي أمام فرصة سانحة لتقليص الفارق من جديد مع ريال مدريد عندما يواجه نهضة بركان المغربي الشهر المقبل على استاد القاهرة في كأس السوبر الإفريقي.

كما سيلعب الأهلي في فبراير المُقبل نهائي كأس العالم للأندية، حيث يأمل الأبيض في محاكاة إنجازه السابق بالحصول على ميدالية ولو برونزية، أو قد يرتفع سقف الطموح لحصد اللقب.