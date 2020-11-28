هدية مزدوجة من الأهلي بعد هزيمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أهدر فريق الزمالك فرصة التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثانية بعد الخسارة من الغريم الأهلي بهدف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" في مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة (2019 - 2020).

الزمالك حاول في نهائي نسخة (2016) التتويج باللقب إلا أنه خسر من صنداونز الجنوب أفريقي ثم عاد الفريق الأبيض ليفشل مجددًا في التتويج اللقب بالخسارة من الأهلي ليتوقف رصيد "ابناء ميت عقب" عند خمسة ألقاب.

ويعتبر آخر لقب قاري للزمالك على مستوى بطولة دوري الأبطال يعود لنسخة (2002) بالفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

خسارة الزمالك من الغريم الأهلي منحت الفريق الأحمر اللقب القاري التاسع ليغرد منفردًا على قمة الأكثر تتويجًا بالبطولة الأفريقية بواقع (تسع مرات).

- فشل تجاوز مازيمبي والابتعاد عن الترجي:

تجمد رصيد الزمالك من الألقاب على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا بواقع خمس مرات (1984 - 1986 - 1993 - 1996 - 2002).

خسارة الزمالك جعلته يظل متساويًا مع عملاق الكونغو مازيمبي فالأخير يمتلك خمسة ألقاب بواقع (1967 - 1968 - 2009 - 2010 - 2015).

الزمالك أيضًا منح فرصة لعملاق تونس الترجي للاقتراب منه حيث يمتلك "الدم والذهب" أربعة ألقاب بواقع (1994 - 2011 - 2018 - 2019).

- الوصافة الثالثة:

بعد خوض النهائي الثامن على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فشل الزمالك في الحصول على اللقب السادس ليكون الفارس الأبيض وصيفًا للمرة الثالثة خلال نسخ (1994 - 2016 - 2020).

وبعتبر أكثر فريق خسر اللقب هو نادي أشانتي كوتوكو بواقع خمس مناسبات وهم :(1967 - 1971 - 1973 - 1982 - 1993).

في المقابل يأتي الأهلي والترجي في المركز الثاني على مستوى خسارة النهائية بواقع أربع مناسبات.

فالأهلي خسر في نهائي نسخ (1983 - 2007 - 2017 - 2018)، أما الترجي في نسخ (1999 - 2000 - 2010 - 2012)، بينما جاء الزمالك في الترتيب الثالث من خلال الحصول على الوصافة ثلاث مرات.