أيمن أشرف يوجه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب أيمن أشرف، لاعب الأهلي، عن سعادته بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفريق لم يكن في مستواه خلال الشوط الأول من المباراة لكن في النهاية استطاع الفريق حسم اللقب لصالحه.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة هدفين لهدف.

وقال أشرف في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" استطعنا تحقيق بطولة إفريقيا للمرة التاسعة، وأبارك للجمهور على مساندته الدائمة".

وأضاف:" في الشوط الأول لم يكن الأداء على المستوى المطلوب لكن في النهاية قدرنا نحقق البطولة".

وأوضح، أن الأهلي سيطر على مجريات اللعب في أول 5 دقائق واستطاع احراز هدف التقدم لكن بعد هدف الزمالك تراجع الأداء.

ووجه لاعب الأهلي رسالة لجماهير الزمالك بعد خسارة اللقب حيث قال:" كان لابد أن يكون هناك فريق فائز واخر مهززم".

وأتم تصريحاته:" شرف كبير لمصر وجود فريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأقول لجماهير الأهلي افرحوا باللاعبين والإدارة".